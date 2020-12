Bericht van Amerikaanse ‘Zodiac Killer’ na 50 jaar ontcijferd

Een team van cryptografieliefhebbers is erin geslaagd een van gecodeerde berichten te ontcijferen die meer dan 50 jaar geleden zijn verstuurd door de Zodiac Killer. Die terroriseerde eind jaren zestig Noord-Californië en is nog steeds niet geïdentificeerd. Hij pleegde in 1968 en 1969 minstens vijf moorden, eiste in totaal 37 moorden op en inspireerde andere seriemoordenaars.