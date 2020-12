Shutdown Amerikaanse overheid voorlopig afgewend

De Amerikaanse overheid gaat nog niet op slot. De Senaat besloot vrijdag om de deadline voor een beslissing over een tijdelijke financieringswet met een week te verlengen tot en met 18 december. Daarmee werd een shutdown voorkomen. Het geeft de politiek in de VS ook een week langer de tijd te komen met een nieuw coronasteunpakket, naast een overkoepelende regeling voor overheidsuitgaven.