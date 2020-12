Fauci prijst vaccinatiebeleid Trump en plannen van Biden

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden de „wetenschap op de eerste plaats zal zetten” bij zijn beleid om een eind te maken aan de coronapandemie. Over Operation Warp Speed, de vaccinatiecampagne van de huidige regering, spreekt Fauci lovende woorden in een interview met persbureau AFP.