Randstad en Adyen koplopers AEX, brexit drukt stemming

Betalingsbedrijf Adyen en uitzender Randstad waren vrijdag de uitblinkers in de AEX-index in Amsterdam. De leidende index ging wel met verlies de handel uit. Het sentiment op de beurzen elders in Europa was ook negatief. Beleggers namen weinig risico’s vanwege de onzekerheden rond het brexitoverleg, maar ook door het uitblijven van een akkoord over extra stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten.