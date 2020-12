Demonstratie tegen mondkapjes niet in centrum Nunspeet

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet wil niet dat er zaterdag in het centrum van zijn gemeente wordt gedemonstreerd tegen de mondkapjesplicht. Het is zaterdagmiddag druk in de winkels in Nunspeet en daarom heeft hij de aangekondigde demonstratie verwezen naar het Veluwetransferium, een parkeerterrein aan de rand van de Gelderse gemeente. Van de Weerd heeft dat vrijdag besloten „uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en openbare orde”, laat de gemeente weten.