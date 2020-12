‘Tekort aan containerschepen in de vaart onhoudbaar’

Het tekort aan containerschepen in de vaart en als gevolg daarvan ook aan containers in Europa is onhoudbaar geworden, vindt ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex. Door het tekort ontstaan onveilige situaties en in havengebieden is veel opstopping van transport. Evofenedex roept rederijen op om per direct meer schepen in de vaart te brengen.