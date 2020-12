Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Nog altijd is het wachten op overeenstemming in Washington over een nieuw steunpakket om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Verder verwerken beleggers het nieuws dat een onafhankelijk expertpanel aan toezichthouder FDA adviseert om snel goedkeuring te geven aan het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.