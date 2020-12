Inwoners Urk in actie tegen voortdurende vuurwerkrellen

Inwoners van Urk hebben genoeg van de vuurwerkrellen, die zich nu al wekenlang met name op zaterdagavond voordoen in de buurt van het Wilhelminapark in de gemeente. „Inwoners trekken opmerkelijk eensgezind van alles uit de kast om nieuw geweld te voorkomen en om de jongeren die erbij betrokken zijn aan te spreken op hun gedrag”, aldus een woordvoerder van burgemeester Cees van den Bos.