Techbranchevereniging wil na spionage meer bewustwording

Branchevereniging voor de technologische industrie FME is blij dat de AIVD een Russisch spionagenetwerk heeft opgerold. De branchevereniging maakt zich al enige tijd zorgen over de gevaren van spionage, sabotage en andere vormen van cybercrime, zegt FME in een verklaring. Bedrijven moeten zich meer bewust worden van de gevaren.