TenneT: nieuwe klimaatdoelen EU zeer ambitieus, maar haalbaar

De aangescherpte klimaatdoelstellingen van de Europese Unie zijn zeer ambitieus, maar haalbaar als overheden, industrie en maatschappij samen tot actie overgaan. Dat zegt topvrouw Manon van Beek van netbeheerder TenneT in een reactie. Over tien jaar moet de EU niet 40 procent, maar 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990, kwamen de EU-leiders overeen op een top. Dat is nodig om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.