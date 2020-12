Blijvende vorming van leerkrachten is geen keuze maar noodzaak

Grote onrust ontstond toen de politiek onlangs in een breed gedragen motie een uitspraak deed over verruiming van het toelatingsbeleid van scholen. Het is de vraag hoe lang scholen hun leerlingen nog kunnen selecteren aan de poort. Wat staat het reformatorisch onderwijs te doen? In ieder geval dit: ernst maken met de voortgaande vorming van leraren.