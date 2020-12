Inspectie waarschuwt voor risico’s vervoer carbid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt voor de risico’s van het vervoer van carbid. Dat is in trek nu, vanwege het vuurwerkverbod. Volgens de ILT is de vraag naar carbid de laatste tijd toegenomen, maar veel mensen zouden niet weten dat het een gevaarlijke stof is en dat vervoer ervan aan regels is gebonden.