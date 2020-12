Keijzer: geen kandidaat voor CDA-lijsttrekkerschap

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is „onder de indruk” van het besluit van haar partijgenoot Hugo de Jonge om af te zien van het CDA-lijsttrekkerschap. Zelf is ze geen kandidaat om het van hem over te nemen. „Nee, dat ben ik niet”, zegt de bewindsvrouw desgevraagd.