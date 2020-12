EU-leiders stemmen in met hervorming noodfonds ESM

De EU-leiders stemmen in met de hervorming van het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen. Vanaf begin 2022 kan het worden ingezet als vangnet voor probleembanken in de eurozone. Voor de nieuwe rol van het ESM, waarvan de ministers van de Eurogroep aandeelhouder zijn, is een verdragswijziging nodig.