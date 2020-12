Onverwacht vertrek topman sportwagenmerk Ferrari

Topman Louis Camilleri van het beroemde Italiaanse sportwagenmerk Ferrari is onverwacht met onmiddellijke ingang afgetreden om persoonlijke redenen. Camilleri werd eerder in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting en is nu thuis aan het herstellen. Volgens Ferrari is zijn ziekte echter niet de reden dat hij opstapt.