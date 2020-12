Burgers en ondernemers krijgen komende weken voorlopige aanslagen voor volgend jaar, en daarom roept de Belastingdienst op om de gegevens goed te controleren. „2020 is door de coronacrisis een bijzonder jaar. Daardoor is mogelijk de situatie van mensen veranderd en zijn de gegevens in de voorlopige aanslag niet meer actueel”, aldus de fiscus. Die adviseert mensen hun gegevens aan te passen als er iets is veranderd, anders moeten ze misschien veel geld terugbetalen of bijbetalen.