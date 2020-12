Randstad koploper in lagere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag omlaag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten verliezen zien. Beleggers namen weinig risico’s vanwege de onzekerheden rond het brexitoverleg en het uitblijven van een akkoord over extra stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten. Ook was er tegenvallend nieuws over een coronavaccin van de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline. Op het Damrak was uitzender Randstad in trek na een positieve handelsupdate en een adviesverhoging.