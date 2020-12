‘Mogelijk drie weken lockdown in Duitsland’

De burgemeester van Berlijn, Michael Müller, verwacht dat er een strenge lockdown van drie weken komt in heel Duitsland vanwege de stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen. Hij is momenteel voorzitter bij het overleg van de zestien deelstaten over de bestrijding van het coronavirus. Zondag komen de deelstaatpremiers en bondskanselier Merkel bijeen om over strengere maatregelen te praten.