De Jonge: Zware beslissing om te stoppen als lijsttrekker

Het besluit om zich terug te trekken als de lijsttrekker van het CDA valt Hugo de Jonge zwaar. Dat zei hij in een toelichting op het partijkantoor in Den Haag. „Ik houd van de partij, ik geloof in het verhaal van het CDA, in de kracht van het CDA.” Maar het combineren van het lijsttrekkerschap met zijn functie als coronaminister is „eigenlijk niet goed mogelijk”. Hij informeerde het partijbestuur donderdagochtend over zijn besluit, dat hij naar eigen zeggen die ochtend aan de ontbijttafel had genomen.