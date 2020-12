Concurrentiepositie mogelijk geschaad door Russische spionage

De Nederlandse concurrentiepositie zou schade kunnen oplopen als Rusland de beschikking krijgt over Nederlandse informatie over kunstmatige intelligentie. Dat zegt Ron Vrijmoet, medeoprichter van het in kunstmatige intelligentie gespecialiseerde bedrijf DEUS, in reactie op het bericht dat diplomaten van de Russische ambassade in Den Haag zich bezighielden met spionage in de Nederlandse hightechsector.