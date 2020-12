Supermarktbranche betreurt verharding in overleg met FDF

Supermarkten zijn boos over een verharding van de toon van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) in gesprekken over een nieuw keurmerk voor boeren. Koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept de groepering op om te stoppen met dreigementen aan het adres van haar leden om de invoering van het keurmerk af te dwingen.