Sociaal plan BAM bijna rond, 1200 ontslagen in Europa

Bouwbedrijf BAM en vakbonden hebben deze week aan akkoord bereikt over een sociaal plan voor Nederlandse werknemers die worden ontslagen. De onderneming kondigde eerder dit jaar een grote reorganisatie aan om kosten te besparen, waarbij volgens CNV in heel Europa ruim 1200 ontslagen vallen. De pijn van het baanverlies voor Nederlandse werknemers wordt volgens vakbondsbestuurder Robbim Heins enigszins verzacht door de afspraken over het sociaal plan.