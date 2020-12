Werknemers metaalsector gaan staken

Werknemers in de metaalsector gaan staken en actievoeren. Werkgevers gingen donderdag niet in op de eisen die vakbonden FNV stelden in een ultimatum, waaronder een eerlijk loon en meer inspraak voor medewerkers. De vakbond vindt dat de werkgevers de coronacrisis aangrijpen om met een loonbod te komen dat lager is dan de inflatie.