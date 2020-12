Ook topman VodafoneZiggo hoeft veiligheid 5G niet te garanderen

De topman van VodafoneZiggo hoeft niet persoonlijk een verklaring af te leggen dat het 5G-netwerk in Nederland veilig is en geen schade voor de gezondheid veroorzaakt. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaalt in een kort geding dat de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) had aangespannen tegen Jeroen Hoencamp.