Apeldoorner opgepakt om faillissementsfraude

Een 46-jarige inwoner van Apeldoorn is donderdag opgepakt op verdenking van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Daarnaast verdenkt de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) drie mannen van 40, 56 en 75 jaar ervan dat zij van de faillissementsfraude wisten. Er is voor minstens 400.000 euro aan goederen uit de failliete onderneming overgeheveld naar een ander bedrijf, aldus de FIOD.