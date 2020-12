Steundebat en WW-aanvragen zetten Wall Street lager

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan een nieuwe sessie begonnen. De kooplust onder beleggers wordt nog altijd getemperd door onzekerheid rond onderhandelingen over een nieuw coronasteunpakket van de overheid. Democraten en Republikeinen in het Congres zijn nog altijd bezig met verhitte discussies over de vorm en omvang van die stimuleringsmaatregelen, daags na een akkoord over een tijdelijke financieringswet die een shutdown moet voorkomen. Verder was de blik gericht op teleurstellende WW-cijfers.