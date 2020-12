IATA: somber over herstel Europees luchtvervoer

De impact van de coronacrisis op het luchtvervoer in Europa is in 2021 naar verwachting groter dan eerder werd gedacht. De internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA berekende dat volgend jaar de inkomsten, kans op werk en de economische activiteit in de Europese luchtvaart verder verslechteren. Daarbij verwachten luchtvaartmaatschappijen een miljardenverlies.