Tweede Kamer stelt debat over verbouwing en verhuizing uit

De Tweede Kamer stelt een debat over de renovatie van het hele Binnenhof en de daaraan gekoppelde verhuizing van het parlement uit. De Kamer zou daarover eind volgende week vergaderen, maar de partijen hebben besloten een overleg over de kwesties over het kerstreces heen te tillen. Eerst willen de fracties nog een briefing houden en deskundigen horen over de rapporten die over de verbouwing zijn uitgebracht.