ECB negatiever geworden over economie volgend jaar

De economie in de eurozone groeit komend jaar minder hard dan eerder verwacht als gevolg van de tweede coronagolf. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in haar toelichting op het rentebesluit. Die tweede golf van het coronavirus zorgt voor een stevige krimp in het huidige kwartaal en was voor de centrale bank reden om de economie verder te ondersteunen met een uitbreiding van zijn opkoopprogramma.