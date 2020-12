Armoede neemt toe, maar minder zichtbaar door corona

De armoede in Nederland neemt toe door de coronacrisis. Dat is echter niet goed in beeld bij organisaties die armoede bestrijden, omdat er door de coronacrisis te weinig huisbezoeken worden afgelegd. Ook wijzen thuiswerkende ambtenaren minder mensen door voor hulp bij financiële problemen. Digitale en telefonische contacten zijn voor deze groep niet ideaal, aldus het Armoedefonds.