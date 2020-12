Onderzoekers: amper link tussen Rotterdamse drillrap en geweld

Hoewel geweld een grote rol speelt in drillrap is er maar in weinig gevallen een link tussen de muziek en daadwerkelijke geweldsincidenten. Dat concluderen criminologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek deden naar de Rotterdamse drillrapcultuur. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt en die populair is in Nederlandse steden.