Voor de kust van het noordoosten van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 6,7. Het epicentrum lag circa 75 kilometer onder de zeebodem en was niet ver van de hoofdstad Taipei. Volgens het Taiwanese meteorologische instituut CWB was het epicentrum slechts 27 kilometer voor de kust van Yilan, oftewel 77 kilometer van Taipei verwijderd. Er zijn nog geen berichten over schade of tsunamiwaarschuwingen.