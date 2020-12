Libanese premier en ex-ministers aangeklaagd voor ramp

De speciale onderzoeker en aanklager Fadi Sawan heeft de Libanese premier Hassan Diab en drie ex-ministers beschuldigd van ernstige nalatigheid die mede ten grondslag zou liggen aan de ramp in Beiroet begin augustus. Sawan betoogt dat de bewindslieden meerdere keren schriftelijke waarschuwingen hebben ontvangen over de risico’s van de enorme hoeveelheid ammoniumnitraat die al jaren ondeugdelijk lag opgeslagen in de haven van de hoofdstad. Het zijn de eerste toppolitici die in dit onderzoek in staat van beschuldiging gesteld worden.