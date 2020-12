Miljoenen kilo’s vuurwerk moeten worden opgeslagen in Duitsland

Acht miljoen kilo vuurwerk die vanuit China nog onderweg is naar Nederland wordt komende weken deels opgeslagen in Duitsland. Groothandelaars in Nederland hebben nu al 13,5 miljoen kilo vuurwerk liggen, dat ze vanwege het vuurwerkverbod niet meer kunnen verkopen. Daarmee is de grens van de opslagcapaciteit van groothandelaren in Nederland bereikt, aldus een woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).