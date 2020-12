Britse honden enkel per vliegtuig naar Zwitserland door brexit

Zwitserland beperkt vanaf begin volgend jaar de inreis van honden, katten en andere huisdieren uit Groot-Brittannië vanwege het feit dat het land dan echt uit de EU is gestapt. De Zwitserse overheid maakte donderdag bekend dat de Britse huisdieren enkel nog per vliegtuig en via de luchthavens van Basel, Genève en Zürich het land mogen binnenkomen.