Otter is terug in provincie Utrecht

De otter is na ruim veertig jaar terug in de provincie Utrecht. Natuurvrijwilligers hebben langs de Veldwetering in Wilnis, in de buurt van Vinkeveen, sporen van het dier gevonden. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat daar een vrouwelijke otter woont, die is geboren in de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland. De otter verdween volgens de provincie in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit Utrecht.