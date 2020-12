SP en SGP schieten Schouten te hulp

Oppositiepartijen SP, SGP en 50PLUS hebben woensdagavond een akkoord bereikt met het kabinet over

aanpassingen aan de stikstofwet. Daarmee is de angel uit het Kamerdebat over het wetsvoorstel, deze donderdag. Steun vanuit de oppositie is nodig om het wetsvoorstel door het parlement te loodsen.