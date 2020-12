‘Europese doelen elektrisch rijden ver verwijderd van realiteit’

De doelen van de Europese Commissie voor elektrisch rijden zijn nog ver verwijderd van de realiteit, stelt de Europese vereniging van autofabrikanten ACEA. De Europese Commissie wil ten minste 30 miljoen elektrische auto’s de weg op hebben in 2030. „Gedurfd”, zegt ACEA, omdat nog maar een fractie van de personenauto’s in Europa elektrisch is, namelijk 615.000 van de 243 miljoen.