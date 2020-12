Het gerechtshof in Den Bosch heeft donderdag in een al jaren slepende zaak over illegale vuurwerkhandel een gevangenisstraf opgelegd van 21 maanden cel, waarvan 7 voorwaardelijk, aan Jeroen C. (39) uit Berlicum. Zijn ouders (71 en 69) kregen boetes van 100.000 euro in combinatie met zes maanden voorwaardelijk cel.