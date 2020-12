‘Vermeld coronaprik in medicatiedossier’

De zorgverleners die straks prikken geven tegen Covid-19, zouden de naam van het vaccin en het nummer van de levering waaruit de injectie komt, de zogenoemde batch, moeten opnemen in de medicatiedossiers van de mensen die gevaccineerd worden. De overheid werkt nu nog aan een speciaal registratiesysteem voor de coronaprikken, maar de gewone medicatieregistratie is er geknipt voor, zegt Tjalling van der Schors, bestuurslid van de European Association of Hospital Pharmacists en ziekenhuisapotheker in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn, na een bericht in de NRC.