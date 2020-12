Verdachte herinnert zich niets van fatale ruzie in De Veste

De 57-jarige Bernard V. zegt zich niets meer te herinneren van de fatale ruzie in opvanglocatie De Veste van de maatschappelijke organisatie HVO-Querido in Amsterdam. In mei kwam daarbij Jan van de Bos (61) om het leven, een medebewoner van de woonvoorziening voor beschermd wonen aan de Poeldijkstraat in Nieuw-West.