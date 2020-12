Coronavaccinfabrikant Moderna: geen melding van cyberaanval EMA

De Amerikaanse farmaceut Moderna, dat vergevorderd is met de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin, heeft nog niets gehoord van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over een mogelijk datalek na een cyberaanval bij de instantie. „We hebben contact met ze en houden de situatie in de gaten. Moderna let scherp op mogelijke dreigingen op het gebied van cyberveiligheid”, laat een woordvoerder weten.