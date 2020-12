De lessen in de acht vestigingen van ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen zijn donderdagmorgen hervat. Woensdagmiddag moesten alle scholen sluiten nadat er via een intern communicatieplatform een serieuze bedreiging was binnengekomen. Volgens de politie was het donderdag veilig genoeg om de scholen te heropenen, zegt de voorzitter van het college van bestuur van ROC Rivor. „Het dreigingsniveau is gedaald.”