Peiling: Nederlanders hechten minste waarde aan recycling

Nederlanders hechten volgens een peiling onder burgers uit veertien Europese landen de minste waarde aan recycling. Van de 838 Nederlanders die deelnamen aan het onderzoek in opdracht van de organisatie Every Can Counts (Ieder Blik Telt), vindt 52 procent recycling „zeer belangrijk” of „extreem belangrijk”. In alle andere landen waar dezelfde peiling werd gehouden was dit percentage hoger.