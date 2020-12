Drive-in kerstmarkt opent in Kalkar

In het Duitse pretpark Wunderland Kalkar opent donderdagmiddag in een enorme hal ‘een drive-in kersmarkt’. Binnen is van de halconstructie weinig meer te zien, want het bedrijf heeft onder leiding van de Nederlandse chef Han Groot Obbink een winters ‘Weihnachtslandschaft’ gecreëerd. De drive-in kerstmarkt is ingegeven door de vele coronamaatregelen die menselijk contact beperken en kerstmarkten vrijwel onmogelijk hebben gemaakt.