Ds. P. Kolijn, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, staat donderdag vijfenzestig jaar in het ambt.

Pieter Kolijn werd geboren op 23 juni 1930 in Hoek van Holland. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1955 predikant van de hervormde gemeente in Aalst. Daarna stond hij in Raamsdonk (1960), Scherpenisse (1964), Kootwijk (1969) en Krimpen aan den IJssel (wijkgemeente van bijzondere aard, 1973).

Ds. Kolijn ging in 1995 met emeritaat.