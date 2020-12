Arcadis gaat in Californië helpen schade bosbranden te herstellen

Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat in de Amerikaanse staat Californië als consultant aan de slag met het herstellen van de schade die is ontstaan na bosbranden. Daarbij moeten alleen al 120.000 bomen en 823 huizen en andere panden worden opgeruimd. Het totale project om de woongebieden weer bewoonbaar te maken is geraamd op 52,4 miljoen dollar.