Nikkei lager na uitblijven brexitdeal en steunakkoord VS

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een klein verlies geëindigd. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de onderhandelingen in Europa over een brexitdeal, die tot zondag worden voortgezet. Ook in de Verenigde Staten is er nog altijd geen akkoord bereikt over een extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.