‘Eindhoven koploper in Europa op techgebied, voorsprong slinkt’

MÜNCHEN (ANP). De regio Eindhoven is een van de voorlopers in Europa als het gaat om de ‘vierde industriële revolutie’ (4IR) waarin meters worden gemaakt op het gebied van slimme toepassingen, big data, 5G en kunstmatige intelligentie. Volgens het Europese Octrooibureau (EOB) loopt het innovatiecluster in Eindhoven voor op regio’s als Londen, München, Stockholm en Parijs. Maar de voorsprong slinkt.