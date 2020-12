Extra getuigenverhoor kroongetuige liquidatieproces Marengo

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt donderdag een extra verhoor plaats van Nabil B., de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Het verhoor wordt gehouden op verzoek van verdachte Mohamed R. en zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra. Zij willen aan de hand van het verhoor een verzoek tot opheffing van het voorarrest van R. kunnen onderbouwen.